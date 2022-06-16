К Зеленскому на переговоры приехали четыре лидеры стран Евросоюза

https://racurs.ua/n171762-k-zelenskomu-na-peregovory-priehali-chetyre-lidery-stran-evrosouza-foto-video.html

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У Києві 16 червня відбувається історичний візит відразу чотирьох лідерів країн-членів Європейського Союзу.

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Залізницею з Польщі до столиці України прибули президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі. Окремо від них прибув і президент Румунії Клаус Йоханніс.

Цінуємо вашу солідарність з нашою країною та народом, — привітав колег український лідер Володимир Зеленський та опублікував на своєму Фейсбук відео та фото зустрічі у Маріїнському палаці.

Перед цим європейські лідери побували в зруйнованому рашистами Ірпені.

Після урочистих формальностей четверо лідерів ЄС та Зеленський розпочали переговори. Згодом очікується їхній вихід до преси.