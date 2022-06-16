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Ракурс
Президент Франції, канцлер Німеччини, прем’єр Італії та президент Румунії відвідали Ірпінь на Київщині

Макрон, Шольц и Драги приехали в Ирпень (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 июн 2022, 12:14
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Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгі 16 червня приїхали до Ірпеня.



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Сьогодні відбувається спільний візит лідерів трьох країн Євросоюзу до Києва.

Нагадаємо, що у Бучі, Ірпені та інших містечках та селах Київської області російські нацисти у лютому-березні 2022 року вбили чи поранили декілька тисяч українських громадян. На початку квітня регіон був звільнений від окупантів.

У мережі 16 червня з’явилося відео з німецьким канцлером та французьким президентом, які йдуть пероном київського вокзалу. У мережі пожартували з приводу приїзду: «Шольц, Макрон та Драгі здали постіль та йдуть на метро».

Источник: Ракурс


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