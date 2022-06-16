В Украине стало больше Стефаний - Минюст

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В Україні побільшало Стефаній. Від моменту перемоги України на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» вже 68 дівчаток отримали ім’я Стефанія.

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Нагадаємо, що саме так називалася переможна пісня гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі у Турині.

Поки весь світ наспівує рядки гурту про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення-2022», українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям, — розповіли у Міністерстві юстиції України.

Назва пісні цьогорічних переможців Євробачення — це ім’я матері вокаліста Kalush Orchestra Олега Псюка.

Мама Олега спочатку сама думала, що Стефанія — це кохана дівчина.

Стефанія змирилася, що син «не став серйозним комп’ютерником, а подався у легковажний шоубізнес». Вона сама прихильниця пісень Винника, але зараз слухає увесь репертуар Kalush Orchestra.

Нагадаємо, що 15 травня гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му. Після виступу гурт зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя із «Азовсталі».