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В Україні побільшало Стефаній - Мін'юст
В Україні побільшало Стефаній — Мін’юстhttps://racurs.ua/ua/n171752-v-ukrayini-pobilshalo-stefaniy-min-ust.htmlРакурс
В Україні побільшало Стефаній. Від моменту перемоги України на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» вже 68 дівчаток отримали ім’я Стефанія.
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Нагадаємо, що саме так називалася переможна пісня гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі у Турині.
Поки весь світ наспівує рядки гурту про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення-2022», українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям, — розповіли у Міністерстві юстиції України.
Мама Олега спочатку сама думала, що Стефанія — це кохана дівчина.
Стефанія змирилася, що син «не став серйозним комп’ютерником, а подався у легковажний шоубізнес». Вона сама прихильниця пісень Винника, але зараз слухає увесь репертуар Kalush Orchestra.
Нагадаємо, що 15 травня гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му. Після виступу гурт зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя із «Азовсталі».