Шольц, Макрон та Драгі здали постіль та йдуть на метро - мережа про відео з лідерами ЄС на вокзалі Києва

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Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі прибули до Києва, аби обговорити надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

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Reuters повідомляє, що 16 червня лідери Франції, Італії та Німеччини прибули до Києва. За кілька годин розпочнуться переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Тим часом радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів на своїй сторінці написав:

Шольц, Макрон та Драгі везуть кандидатство в ЄС та прохання повернутись в переговорний процес з путіним.

У мережі з’явилося відео з німецьким канцлером та французьким президентом, які йдуть пероном київського вокзалу.

У мережі пожартували з приводу приїзду: «Шольц, Макрон та Драгі здали постіль та йдуть на метро».

Нагадаємо, що через війну в Україні авіасполучення призупинено, тому усі лідери, які відвідують Україну після 24 лютого, приїжджають до Києва залізницею. ЗМІ писали, що Шольц, Макрон та Драгі подорожували до української столиці із польського Жешува.

Вперше в Києві перебуватимуть відразу три очільники країн-лідерів ЄС. Поїздка, яка не була анонсована з міркувань безпеки, відбулася за день до того, як Європейська комісія оприлюднила рекомендацію щодо статусу України як кандидата в ЄС.

Rai повідомляє, що мета візиту саме така: показати підтримку Україні та спробувати подолати критику, яку висловив Зеленський щодо Європи за обмежену та повільну відповідь у доставці зброї.