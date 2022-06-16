До України їдуть Макрон, Драгі та Шольц - фото з вагону

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Ракурс

До України їдуть президент Франції Еммануель Макрон, премʼєр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Усі три лідери найбільших країн Євросоюзу сфотографувалися у купе залізничного вагона по дорозі в Україну. Це фото опублікував італійський телеканал Rаi.

16 червня очікуються переговори Макрона, Шольца та Драгі із президентом України Володимиром Зеленським. Вперше в Києві перебуватимуть відразу три очільники країн-лідерів ЄС.

Німецький телеканал ZDF повідомив, що Шольц, Макрон та Драгі сьогодні вночі виїхали до Києва із польського міста Жешува. Видання повідомляє, що у Шольца «є якісь позитивні новини для України». Мабуть, пов’язані з постачанням зброї.

Поїздка, яка не була анонсована з міркувань безпеки, відбулася за день до того, як Європейська комісія оприлюднила рекомендацію щодо статусу України як кандидата в ЄС.

Rai повідомляє, що мета візиту саме така: показати підтримку Україні та спробувати подолати критику, яку висловив Зеленський щодо Європи за обмежену та повільну відповідь у доставці зброї.

Виступаючи в середу в Румунії, Макрон сказав, що настав час для Європи запевнити Україну в її громадських амбіціях.

Ми знаходимося в точці, коли ми, європейці, повинні послати чіткі політичні сигнали Україні та її народу, який героїчно чинить опір, — сказав Макрон, не вказуючи подробиць.

Київ критикував Францію, Німеччину та, меншою мірою, Італію також за те, що власне процвітання ставлять вище свободи та безпеки України. Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України, цього тижня заявив німецькій газеті Bild, що він побоюється щодо тиску лідерів ЄС на Київ, щоб той погодився на мирну угоду на користь путіна.

Друга мета — це саме російський президент, якому має надійти чіткий меседж: єдність цілей Європейського Союзу не піддається сумніву, навіть з усіма різними нюансами, які випливають із національних інтересів, які не завжди збігаються.

Підтримка Зеленського залишається твердою, але все ж необхідно, як наполягає Драгі, тиснути на путіна, щоб він повернувся за стіл переговорів, починаючи з діалогу з продовольчого питання, щоб розблокувати порти.

За словами Макрона, «українському президенту та його чиновникам в якийсь момент доведеться вести переговори з росією». Позиція Німеччини також була більш прохолодною щодо України протягом тижнів, настільки, що це викликало чимало роздратування в Києві.

Третя мета — Італія, Франція та Німеччина хочуть продемонструвати своїм союзникам, передусім Сполученим Штатам, що Союз має власну стратегічну автономію та ядро ​​засновників, готових вести Європу до все більшої інтеграції, починаючи зі спільної оборони та все більше зовнішньої політики.