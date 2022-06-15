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Ракурс
Пропаганда країни-агресора маніпулює темою біолабораторій, фото:

Новий фейк про «українські біолабораторії» вигадали рашисти — деталі

15 чер 2022, 22:59
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Російські ЗМІ поширюють черговий фейк щодо «американсько-українських біолабораторій».



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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє прес-служба Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

У новій вигадці пропагандистів стверджується, що до їхніх рук нібито потрапив документ Міноборони України, в якому начебто йдеться про указ президента Володимира Зеленського щодо знищення всіх даних працівників українських підприємств, які співпрацювали з військовими лабораторіями «Metabiota Ltd» та «Battelle».

При цьому пропагандисти не виключають можливості фізичної ліквідації українських дослідників з метою приховання порушень Україною та США Конвенції про заборону розробки біологічної зброї, — зазначають в ЦПД.

У відомстві наголошують, що про фейковість цього «таємного документу Міноборони України» свідчать, зокрема, такі моменти:

  • документ складений некоректно та містить граматику, притаманну російській мові;
  • ще в березні Зеленський назвав «інформацію про біолабораторії в Україні більше схожою на анекдот, ніж на правду».

Джерело: Ракурс


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