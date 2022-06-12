Рашисти поширюють фейк про мобілізацію жінок до ЗСУ

У РНБО розповіли про черговий російський фейк, фото: Risovach

https://racurs.ua/ua/n171615-rashysty-poshyruut-feyk-pro-mobilizaciu-jinok-do-zsu.html

Ракурс

Російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовки в Україні мобілізації жінок до лав Сил оборони.

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Про це сьогодні, 12 червня, попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Зазначається, що низка проросійських Telegram-каналів поширила фото нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою документа, в якому вказано, що територіальним центрам комплектування необхідно « до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років».

Однак ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим", — наголошують в ЦПД. — Як нещодавно зауважив начальник Чернігівського ОТЦК та СП О. Гончарук: «якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок».

У ЦПД наголошують, що цей фейк розрахований на «внутрішнього» споживача в Україні та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах.