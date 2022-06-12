Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n171614-zelenskyy-stav-laureatom-premiyi-borysa-niemcova.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року.

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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється на сайті Фонду Бориса Нємцова, який присуджує відповідні премії.

Зазначається, що у ситуації війни фонд вирішив номінувати на премію представників України. Серед кандидатів, зокрема, були:

мер Києва Віталій Кличко;

лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук;

засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра);

радник президента України Олексій Арестович;

лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

За результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став президент України, — вказано в повідомленні.

Донька Нємцова Жанна в інтерв’ю виданню Meduza зазначила, що премію Зеленському вручили за проявлену ним мужність.

Безперечно, Володимир Зеленський виявив неймовірну сміливість. Ми даємо премію не за минуле та не за майбутнє. Ми даємо премію за те, що людина зробила тут і зараз цього року. А тут і зараз Володимир Зеленський залишився у Києві та вирішив захищати свою батьківщину разом зі своїм народом. Він виявив мужність, — наголосив Нємцова.

Це зовсім не означає, що кожен його крок послідовний чи схвалюваний, наприклад, мною, — додала вона.

За словами доньки Нємцова, голосування за цю премію рейтингове — є шорт-лист кандидатів, з якого члени ради фонду та засновники обирають гідну, на їхню думку особу.

Не всі члени ради фонду віддали перевагу Володимиру Зеленському, але за сумою за результатами голосування Зеленський зайняв перше місце, — зазначила вона.

Зазначається, що до цього лауреатами премії були лише російські опозиційні політики та активісти. Зокрема, торік її отримав опозиційний блогер Олексій Навальний, котрий наразі перебуває в росії за ґратами.

Джерело: Фонд Бориса Нємцова, Meduza