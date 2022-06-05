росія для «картинки» у ЗМІ навмисно обстріляла Донецьк — РНБОhttps://racurs.ua/ua/n171378-rosiya-dlya-kartynky-u-zmi-navmysno-obstrilyala-doneck-rnbo.htmlРакурс
Окупанти вчора, 4 червня, навмисно обстріляли середмістя тимчасово окупованого Донецька для створення вигідної для своїх пропагандистських ЗМІ «картинки».
Про це повідомляє прес-служба Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.
Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що «у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із „Граду“, удар припав по центру міста», — зазначають в ЦПД.
У відомстві наголошують, що відповідні заяви російських ЗМІ спростовуються повідомленнями очевидців з окупованого Донецька:
- «стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському»
- «в Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно»
- «вильоти були з Макіївки Східний Батман 8 шт.»
- «люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана»
Зазначається, що метою влаштованих загарбниками навмисних обстрілів є залякування жителів окупованих територій та виправдання російського вторгнення в Україну.
У ЦПД наголошують, що такі дії вкотре показують цинічність загарбників, котрі готові обстрілювати цивільне населення заради новинного заголовку.