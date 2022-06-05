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Ракурс
Російські війська 4 червня навмисно обстріляли Донецьк, фото: «Типичный Донецк»

росія для «картинки» у ЗМІ навмисно обстріляла Донецьк — РНБО

5 чер 2022, 13:37
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Окупанти вчора, 4 червня, навмисно обстріляли середмістя тимчасово окупованого Донецька для створення вигідної для своїх пропагандистських ЗМІ «картинки».



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Про це повідомляє прес-служба Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що «у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із „Граду“, удар припав по центру міста», — зазначають в ЦПД.

У відомстві наголошують, що відповідні заяви російських ЗМІ спростовуються повідомленнями очевидців з окупованого Донецька:

  • «стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському»
  • «в Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно»
  • «вильоти були з Макіївки Східний Батман 8 шт.»
  • «люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана»

Зазначається, що метою влаштованих загарбниками навмисних обстрілів є залякування жителів окупованих територій та виправдання російського вторгнення в Україну.

У ЦПД наголошують, що такі дії вкотре показують цинічність загарбників, котрі готові обстрілювати цивільне населення заради новинного заголовку.

Джерело: Ракурс


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