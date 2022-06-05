Российские войска 4 июня намеренно обстреляли Донецк, фото: «Типичный Донецк»

https://racurs.ua/n171378-rossiya-dlya-kartinki-v-smi-namerenno-obstrelyala-doneck-snbo.html

Ракурс

Окупанти вчора, 4 червня, навмисно обстріляли середмістя тимчасово окупованого Донецька для створення вигідної для своїх пропагандистських ЗМІ «картинки».

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Про це повідомляє прес-служба Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що «у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із „Граду“, удар припав по центру міста», — зазначають в ЦПД.

У відомстві наголошують, що відповідні заяви російських ЗМІ спростовуються повідомленнями очевидців з окупованого Донецька:

«стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському»

«в Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно»

«вильоти були з Макіївки Східний Батман 8 шт.»

«люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана»

Зазначається, що метою влаштованих загарбниками навмисних обстрілів є залякування жителів окупованих територій та виправдання російського вторгнення в Україну.

У ЦПД наголошують, що такі дії вкотре показують цинічність загарбників, котрі готові обстрілювати цивільне населення заради новинного заголовку.