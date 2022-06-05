Россияне обстреляли ракетами побережье Николаевской области

Последствия обстрела Николаева 4 июня, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n171377-rossiyane-obstrelyali-raketami-pobereje-nikolaevskoy-oblasti.html

Ракурс

Російські війська сьогодні, 5 червня, вранці обстріляли ракетами чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища.

.

Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Зазначається, що під нічної атаки з моря ракетами по півдню України, дві ракети було збито українськими військовими на підльоті до Миколаївщини.

На світанку Миколаївську область знову було піддано масованому ракетному удару з застосуванням авіації. Тоді сили протиповітряної оборони також збили дві ракети.

З напрямку Чорного моря та з території росії крилатими ракетами повітряного базування атаковано чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища. Такі зухвалі дії знов оголюють справжні наміри країни-терористки — псевдо-опікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів — це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України, — наголошують в ОК «Південь».

Крім того, протягом дня тричі було обстріляно Миколаїв — з РСЗВ «Ураган», артилерією 152-го та 203-го калібру.

Внаслідок обстрілів загинуло три цивільні особи, ще кілька людей дістали поранення.

Було пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні автомобілі в житловому районі. Від влучання на територію приватного підприємства сталася масштабна пожежа — вщент вигоріло велике складське приміщення із залишками шроту, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін нещодавно пообіцяв не здійснювати атак з моря, якщо Україна розмінує підходи до своїх морських портів для вивезення зерна.