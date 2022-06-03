путин предложил Украине вывозить зерно через Мариуполь

владимир путин, фото: «Экономика от Пророка»

https://racurs.ua/n171333-putin-predlojil-ukraine-vyvozit-zerno-cherez-mariupol.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін запевнив, що рф готова надати гарантії безпеки щодо вивезення українського зерна через окуповані порти Бердянська та Маріуполя.

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Про це путін заявив в інтерв’ю російській пропагандистській телепрограмі «Москва.Кремль.Путін».

Порти Азовського моря — Бердянськ, Маріуполь — перебувають під нашим контролем. Ми готові забезпечити безпроблемне вивезення, зокрема, українського зерна через ці порти. Ми вже закінчуємо роботи з розмінування, — заявив путін.

Також він запевнив, що рф гарантує мирний прохід суден із зерном з портів, які перебувають під контролем України, зокрема з Одеси.

Чорноморське узбережжя — Одеса та прилеглі порти. Не ми ж замінували підхід до порту, це Україна замінувала. Нехай вони розмінують, і нехай кораблі із зерном виходять із порту. Ми гарантуємо їх мирний прохід без жодних проблем у міжнародні води, — заявив російський диктор.

путін запевнив, що рф не скористається можливими діями України щодо розмінування підходів до портів для здійснення нових атак з боку моря.

Вони мають розмінувати та підняти з дна Чорного моря кораблі, які були спеціально затоплені, щоб утруднити вхід у ці порти на півдні України. Ми готові це зробити, ми не будемо користуватися ситуацією розмінування для того, щоб здійснювати якісь атаки з моря, — запевнив він.

Водночас путін заявив, що найдешевшим варіантом вивезення українського зерна нібито є маршрут через Білорусь.

Але для цього треба знімати санкції з Білорусі. Президент Білорусі ставить питання саме так, — заявив російський диктатор.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що росіяни замінували рекомендовані шляхи для комерційних суден від Босфору до Одеси й заявили, що йдеться нібито про українські міни.