Лукашенко хочет возить украинское зерно через Беларусь

Александр Лукашенко, фото: bizko.by

https://racurs.ua/n171322-lukashenko-hochet-vozit-ukrainskoe-zerno-cherez-belarus.html

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до балтійських портів й запропонував обговорити це питання за столом переговорів за участю представників Білорусі, України та країн Балтії.

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Про це йшлося під час телефонної розмови Лукашенко з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем, повідомляє офіційне білоруське агентство «Белта».

Глава держави чітко окреслив позицію на цю тему: Білорусь готова до постачання українського зерна до балтійських портів через територію нашої країни. Також Білорусь готова надавати усіляку допомогу щодо його перевалки білоруським залізничним транспортом, виділивши для цього необхідні потужності, — стверджується в повідомленні.

Водночас зазначається, що Лукашенко висунув умову — щоб ці порти були відкриті і для білоруських товарів.

Антоніу Гутерріш попросив невелику паузу за кілька днів, щоб переговорити з керівництвом зацікавлених країн, — зазначає агентство.

Джерело: «Белта»