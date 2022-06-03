Лукашенко хочет возить украинское зерно через Беларусь

Лукашенко хочет возить украинское зерно через Беларусьhttps://racurs.ua/n171322-lukashenko-hochet-vozit-ukrainskoe-zerno-cherez-belarus.htmlРакурс
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до балтійських портів й запропонував обговорити це питання за столом переговорів за участю представників Білорусі, України та країн Балтії.
Про це йшлося під час телефонної розмови Лукашенко з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем, повідомляє офіційне білоруське агентство «Белта».
Глава держави чітко окреслив позицію на цю тему: Білорусь готова до постачання українського зерна до балтійських портів через територію нашої країни. Також Білорусь готова надавати усіляку допомогу щодо його перевалки білоруським залізничним транспортом, виділивши для цього необхідні потужності, — стверджується в повідомленні.
Водночас зазначається, що Лукашенко висунув умову — щоб ці порти були відкриті і для білоруських товарів.
Антоніу Гутерріш попросив невелику паузу за кілька днів, щоб переговорити з керівництвом зацікавлених країн, — зазначає агентство.
Джерело: «Белта»