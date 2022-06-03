Турция покупает украденное россией зерно – посол Украины

https://racurs.ua/n171315-turciya-pokupaet-ukradennoe-rossiey-zerno-posol-ukrainy.html

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Туреччина купує вкрадене росією зерно на території України. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар. Він назвав Анкару серед країн, які купують вкрадене воєнними злочинцями українське зерно.

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Посол також повідомив журналістам, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води. Про це пише Reuters.

Нагадаємо, Київ разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування морського експорту. Україна вимагає від росії відвести свої сили в морській акваторії та надати безпекові гарантії про ненапад.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував візит воєнного злочинця сергія лаврова, який очолює мзс росії в Анкару 8 червня. лавров має обговорити формування «коридора безпеки» для постачання української пшениці через Чорне море.