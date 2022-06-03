Спустя 100 дней войны путин рассчитывает на безразличие мира — CNN

https://racurs.ua/n171314-spustya-100-dney-voyny-putin-rasschityvaet-na-bezrazlichie-mira-cnn.html

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Повномасштабна війна росії проти України триває вже 100 днів. Тепер, як пише американське видання CNN, будь-які плани воєнного злочинця рф володимира путіна щодо «параду перемоги в Києві» відкладені на невизначений термін. Водночас моральний дух українців за цей час не впав, а Збройні сили, оснащені сучасною протитанковою зброєю від США та союзників, спустошили російські бронетанкові колони; українські ракети потопили флагман Чорноморського флоту рф — керований ракетний крейсер «Москва»; а українські літаки продовжують контролювати повітря.

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Американське видання нагадує, що наприкінці березня військові рф почали виводити свої побиті війська з околиць Києва, стверджуючи, що армія рф вирішила зосередити увагу на захопленні Донбасу.

Через три місяці після вторгнення росія, схоже, більше не має на меті коротку переможну війну в Україні — і, здається, вона не здатна її реалізувати, — пише CNN.

Зрештою, військові витрати рф та України складають приблизно 10 до одного. Москва також мала подвійну перевагу над Києвом у сухопутних військах. Окрім цього, ядерна держава мала удесятеро більше літаків і уп’ятеро більше ББМ. Загалом видання вказує, що путін розраховував, що обурення Заходу вщухне, хоча й росія відчує тимчасовий біль від нових санкцій.

CNN зазначило, що після початку вторгнення президент росії володимир путін виступив на телебаченні з безладним історичним монологом про необхідність зміни «режиму у Києві». Лідер кремля думав, що Зеленський втече зі столиці України, так само як це свого часу зробив підтримуваний США президент Афганістану, який залишив Кабул.