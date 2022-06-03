Александр Невзоров, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n171321-za-vydauschiesya-zaslugi-jurnalistu-nevzorovu-zelenskiy-dal-grajdanstvo-ukrainy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський надав українське громадянство відомому російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії.

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Про це сьогодні, 3 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, громадянство Невзорову надано «за видатні заслуги перед нашою країною».

23 березня проти Олександра Невзорова слідчий комітет рф порушив справу за дискредитацію збройних сил рф. За те, що чесно розповів народу росії про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі, — зазначив Геращенко.

Також про отримання Невзором громадянства повідомляє видання «Сегодня» з посиланням на джерела у Кабміні. Зазначається, що відповідний указ було підписано ще 21 травня. Цей указ «закритий», тому його не опублікували на сайті президента.

Сам Невзоров у свлєму Telegram-каналі зазначив, що вважає війну росії проти України злочином.

Злочинець — Росія. Жертва — Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт, — наголосив він. — Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце.

В останні роки Невзоров відомий опозиційними заявами до російської влади. Водночас у минулому він був відомим провладною позицією.

Так, на тлі зіткнень у січні 1991 року у столиці Литви Вільнюсі Невзоров опублікував скандальний репортаж «Наші», в якому героїзував вірний Москві Вільнюський ОМОН та радянські війська, що перебували на території Литви. Сюжет викликав громадський резонанс, низка тогочасних політиків назвали його фальшивкою, яка має на меті виправдати застосування військ проти мирних громадян.

У листопаді 1991 на мітингу в Санкт-Петербурзі Невзоров проголосив створення Народно-визвольного руху «Наші», який став предтечею прокремлівського молодіжного руху з однойменною назвою.

У січня 1995 року по російському телебаченні було показано фільм Невзорова «Пекло» про бої за Грозний, розкритикований російськими ліберальними політиками та ЗМІ через його «античеченську» спрямованість.

Сам Невзоров згодом стверджував, що до Першої чеченської війни був затятим імперцем, але потім відбувся «злам» і він зрозумів, що імперська ідея не варта трупів та материнського й удовиного горя.

У 2012 році Невзоров був довіреним лицем володимира путіна, який тоді втретє висувався на пост президента. Згодом в одному з інтерв’ю Невзоров заявив, що підтримував путіна, оскільки той у 1990-х роках запобіг його замовному вбиству.

Джерело: «Сегодня», Антон Геращенко, Олександр Невзоров