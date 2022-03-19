Морские пути от Босфора до Одессы заминировали. Фото: eadaily.com

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Росія замінувала рекомендовані шляхи для комерційних суден від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни.

Ворог вдався до чергової дезінформації. Через російські міни в Чорному морі необхідно ввести в регіон Постійну мінно-тральну групу НАТО. Про це повідомив керівник проекту «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко у Facebook.

Зазначається, що 18 березня морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу «підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі».

:"…через штормові умови якірні міни, встановлені українськими ВМС на підходах до портів Одеса, Очаків, Чорноморськ, Южний (близько 420 хв типу ЯМ та ЯРМ) відірвані. Прохання дотримуватись особливої обережності при плаванні суден у південно-західній та північно-західній частинах Чорного моря через ймовірність підриву на дрейфуючих мінах… — йдеться у попередженні, яке 18 березня було підписане капітаном морського порту Сочі В’ячеславом Румянцевим.

Клименко переконаний, що росіяни намагаються перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі. Фахівець наголошує, що москва прикривається брехнею про «зірвані штормом українські міни». Зауважив, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі — це може зробити тільки той, хто їх встановлював.

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Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська тимчасово відрізали Україну від виходу до Азовського моря у Донецькому операційному районі.