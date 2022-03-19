Уже 112 украинских детей стали жертвами российских оккупантов

Детская больница в Запорожье. Фото:

https://racurs.ua/n168593-uje-112-ukrainskih-detey-stali-jertvami-rossiyskih-okkupantov.html

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Станом на 19 березня з початку повномасштабного вторгнення РФ від дій окупантів загинули 112 дітей, а понад 140 дістали поранення.

Найбільше постраждалих у Київській та Харківській областях — 57 та 36 діток відповідно. Ще 30 дітей постраждали у Чернігівській області, 28 — у Донецькій, 21 — у Миколаївській, 15 — у Житомирській, по 14 — у Сумській та Херсонській областях. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

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Зазначається, що внаслідок бомбардувань пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновані повністю. Найбільше пошкоджених шкіл і дитячих садків у Донецькій, Харківській, Київській, Миколаївській, Сумській, та Херсонській області. У Києві пошкоджені 43 навчальні заклади.

Нагадаємо, 18 березня у центрі Львова поставили 109 порожніх дитячих візочків. Ці візочки — символи життів тих дітей, які загинули у війні.