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Военные потери рашистов на 24-й день войны. Фото: ВСУ
Военные потери рашистов на 24-й день войны назвали в Генштабеhttps://racurs.ua/n168592-voennye-poteri-rashistov-na-24-y-den-voyny-nazvali-v-genshtabe.htmlРакурс
Російська армія внаслідок вторгнення в Україну щодня втрачає велику кількість особового складу та військової техніки.
Збройні сили України за 24 дні війни знищили понад 14 тис. військових, понад 400 танків, 95 літаків, понад 1 тис. 400 літаків. Також були спалені 115 гелікоптерів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 березня орієнтовно склали:
- особового складу — 14 тис. 400 осіб,
- танків — 466 од,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 470 од,
- артилерійських систем — 213 од,
- РСЗВ — 72 од,
- засоби ППО — 44 од,
- літаків — 95 од,
- гелікоптерів — 115 од,
- автомобільної техніки — 914 од,
- кораблі /катери — 3 од,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17.
- Спеціальна техніка — 11.
У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат ворога уточняються. Підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.
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Нагадаємо, військові Збройних сил України вшосте розгромили авіапарк російських військових на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області. Також українські захисники знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області.