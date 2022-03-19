Военные потери рашистов на 24-й день войны. Фото: ВСУ

https://racurs.ua/n168592-voennye-poteri-rashistov-na-24-y-den-voyny-nazvali-v-genshtabe.html

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Російська армія внаслідок вторгнення в Україну щодня втрачає велику кількість особового складу та військової техніки.

Збройні сили України за 24 дні війни знищили понад 14 тис. військових, понад 400 танків, 95 літаків, понад 1 тис. 400 літаків. Також були спалені 115 гелікоптерів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 березня орієнтовно склали:

особового складу — 14 тис. 400 осіб,

танків — 466 од,

бойових броньованих машин — 1 тис. 470 од,

артилерійських систем — 213 од,

РСЗВ — 72 од,

засоби ППО — 44 од,

літаків — 95 од,

гелікоптерів — 115 од,

автомобільної техніки — 914 од,

кораблі /катери — 3 од,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17.

Спеціальна техніка — 11.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат ворога уточняються. Підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.

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Нагадаємо, військові Збройних сил України вшосте розгромили авіапарк російських військових на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області. Також українські захисники знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області.