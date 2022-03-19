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Військові втрати рашистів на 24-й день війни. Фото:

Військові втрати рашистів на 24-й день війни назвали в Генштабі

19 бер 2022, 10:48
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Російська армія внаслідок вторгнення в Україну щодня втрачає велику кількість особового складу та військової техніки.

Збройні сили України за 24 дні війни знищили понад 14 тис. військових, понад 400 танків, 95 літаків, понад 1 тис. 400 літаків. Також були спалені 115 гелікоптерів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — 14 тис. 400 осіб,
  • танків — 466 од,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 470 од,
  • артилерійських систем — 213 од,
  • РСЗВ — 72 од,
  • засоби ППО — 44 од,
  • літаків — 95 од,
  • гелікоптерів — 115 од,
  • автомобільної техніки — 914 од,
  • кораблі /катери — 3 од,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17.
  • Спеціальна техніка — 11.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат ворога уточняються. Підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.



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Військові втрати рашистів на 24-й день війни. Фото: поліція

Нагадаємо, військові Збройних сил України вшосте розгромили авіапарк російських військових на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області. Також українські захисники знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області.

Джерело: Ракурс


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