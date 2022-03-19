Тривалість переговорів з рф спрогнозували у Зеленського. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n168591-tryvalist-peregovoriv-z-rosiieu-sprognozuvaly-u-zelenskogo.html

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Переговори з російською федерацією можуть затягнутися на кілька тижнів.

Однак є ознаки того, що позиція москви стала більш адекватною. Ключові питання в ході переговорів включають гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ та «політичне вирішення спірних територій». Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає Bloomberg.

Цей процес може затягнутися, враховуючи кількість взаємовиключних позицій. Є деякі поступки, на які ми точно не підемо. Ми не можемо віддати жодної території, — заявив він.

За словами Подоляка, існують деякі поступки, на які Київ точно не збирається йти. Також Україна не віддаватиме жодних територій. Радник додав, що мирна угода може зайняти більше часу, але домовитися про припинення вогню можуть вже за кілька днів.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва в москві й заявив, що вже час завершувати війну, яку країна-агресор російська федерація розпочала проти України. Глава держави наголосив, що переговори — це єдиний шанс для росії зменшити шкоду від власних помилок.

Джерело: Bloomberg