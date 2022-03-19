Зеленський записав нове відеозвернення. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n168587-viynu-treba-zakinchuvaty-zelenskyy-zapysav-nove-videozvernennya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва в москві.

Глава держави заявив, що час завершувати війну, яку країна-агресор російська федерація розпочала проти України. Переговори — це єдиний шанс для росії зменшити шкоду від власних помилок. Про це Зеленський заявив у новому відеозверненні.

І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися, — зазначив він.

Зеленський нагадав і про масштабний мітинг у столиці рф з нагоди окупації українського Криму. У москві на вулиці зігнали 100 тис. осіб, а 95 тис. росіян розмістили на стадіоні. Український президент наголосив, що це приблизно таку ж кількість загарбників путін задіяв у війні з Україною.

Просто уявіть, що на тому стадіоні у москві — 14 тис. трупів і ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни. Трохи більше ніж за три тижні. Війну треба закінчувати. Пропозиції України — на столі, — зазначив президент.

Глава держави зазначив, що найближчими днями продовжить звертатися до народів світу із закликом до миру для України. Заплановані виступи до Швейцарії, Ізраїлю, Італії та Японії.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза війни має закінчитися через два-три тижні. Зараз активна фаза майже завершена під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом. Водночас ворог однозначно намагатиметься окопуватись, намагатиметься тримати оборону.