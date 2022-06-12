Рашисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ВСУ

Рашисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ВСУhttps://racurs.ua/n171615-rashisty-rasprostranyaut-feyk-o-mobilizacii-jenschin-v-vsu.htmlРакурс
Російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовки в Україні мобілізації жінок до лав Сил оборони.
Про це сьогодні, 12 червня, попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.
Зазначається, що низка проросійських Telegram-каналів поширила фото нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою документа, в якому вказано, що територіальним центрам
комплектування необхідно «
Однак ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим", — наголошують в ЦПД. — Як нещодавно зауважив начальник Чернігівського ОТЦК та СП О. Гончарук: «якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок».
У ЦПД наголошують, що цей фейк розрахований на «внутрішнього» споживача в Україні та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах.