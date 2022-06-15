Канада надасть Україні запасні стволи до гаубиць M777

Україна отримає запасні стволи до гаубиць M777, фото: 7th Army Training Command

https://racurs.ua/ua/n171737-kanada-nadast-ukrayini-zapasni-stvoly-do-gaubyc-m777.html

Ракурс

Україна отримає від Канади 10 запасних стволів для 155-мм гаубиць M777 в межах нової військової допомоги на суму 9 млн канадських доларів (6,9 млн дол. США).

.

Про це сьогодні, 15 червня, заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє агентство Reuters.

Ми продовжуватимемо працювати цілодобово, щоб надати Україні комплексну військову допомогу, необхідну для захисту її суверенітету та безпеки, — наголосила Ананд.

Канада раніше передала Україні гаубиці M777, і заміна стволів необхідна для підтримання дальності та точності стрільби.

Нагадаємо, в межах нового пакету допомоги від США Україна, зокрема, отримає ще 18 гаубиць калібру 155-мм.

Джерело: Reuters