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Ллойд Остін

Глава Пентагону розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні

15 чер 2022, 21:22
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Міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за результатами засідання у Брюсселі розповів, яке озброєння увійде до нового пакету військової допомоги Сполучених Штатів Україні.



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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Остіна, до цього пакету військової допомоги увійдуть:

  • 18 гаубиць калібру 155-мм;
  • 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
  • 36 тис. 155-мм снарядів;
  • додаткові снаряди до HIMARS;
  • чотири автомобілі для ремонту техніки;
  • дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;
  • тисячі захищених радіостанцій;
  • тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.

Крім того, очільник Пентагону повідомив, що Словаччина надасть Україні гелікоптери Мі-17 та ракетні боєприпаси, Німеччина — три реактивні системи залпового вогню MARS II, а Канада, Польща та Нідерланди — артилерію.

За словами Остіна, допомога почне надходити із серпня.

Джерело: «РБК-Україна»


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