Глава Пентагона раскрыл подробности нового пакета помощи Украине

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Ллойд Остин
Глава Пентагона раскрыл подробности нового пакета помощи Украинеhttps://racurs.ua/n171735-glava-pentagona-raskryl-podrobnosti-novogo-paketa-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за результатами засідання у Брюсселі розповів, яке озброєння увійде до нового пакету військової допомоги Сполучених Штатів Україні.
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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».
За словами Остіна, до цього пакету військової допомоги увійдуть:
- 18 гаубиць калібру 155-мм;
- 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
- 36 тис. 155-мм снарядів;
- додаткові снаряди до HIMARS;
- чотири автомобілі для ремонту техніки;
- дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;
- тисячі захищених радіостанцій;
- тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.
Крім того, очільник Пентагону повідомив, що Словаччина надасть Україні гелікоптери Мі-17 та ракетні боєприпаси, Німеччина — три реактивні системи залпового вогню MARS II, а Канада, Польща та Нідерланди — артилерію.
За словами Остіна, допомога почне надходити із серпня.
Джерело: «РБК-Україна»