Глава Пентагона раскрыл подробности нового пакета помощи Украине

Ллойд Остин

https://racurs.ua/n171735-glava-pentagona-raskryl-podrobnosti-novogo-paketa-pomoschi-ukraine.html

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Міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за результатами засідання у Брюсселі розповів, яке озброєння увійде до нового пакету військової допомоги Сполучених Штатів Україні.

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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Остіна, до цього пакету військової допомоги увійдуть:

18 гаубиць калібру 155-мм;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

36 тис. 155-мм снарядів;

додаткові снаряди до HIMARS;

чотири автомобілі для ремонту техніки;

дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.

Крім того, очільник Пентагону повідомив, що Словаччина надасть Україні гелікоптери Мі-17 та ракетні боєприпаси, Німеччина — три реактивні системи залпового вогню MARS II, а Канада, Польща та Нідерланди — артилерію.

За словами Остіна, допомога почне надходити із серпня.

Джерело: «РБК-Україна»