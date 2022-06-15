Байден оголосив виділення Україні 1 млрд дол. безпекової допомоги

Джо Байден, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n171733-bayden-ogolosyv-vydilennya-ukrayini-1-mlrd-dol-bezpekovoyi-dopomogy.html

Ракурс

Президент США Джо Байден сьогодні, 15 червня, оголосив про надання Україні додаткової допомоги — 1 млрд дол. безпекової допомоги та 225 млн дол. гуманітарної допомоги.

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Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що Байден сьогодні провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Я поінформував президента Зеленського, що США надають Україні ще 1 млрд дол. безпекової допомоги, включаючи додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки оборонних операцій на Донбасі, — розповів Байден.

Байден зазначив, під час цієї розмови також обговорювалися зусилля очільника Пентагону Лллойда Остані координації додаткової міжнародної підтримки ЗСУ,

Сьогодні я також оголошую про надання додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 225 млн дол., щоб допомогти людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності, — додав президента США.

Байден наголосив, що мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ і запевнив у подальшій підтримці з боку США боротьби українців за свободу.