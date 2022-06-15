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РСЗВ MARS, фото: C3Defence

Україна отримає від Німеччини три РСЗВ MARS

15 чер 2022, 20:48
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Україна отримає від Німеччини три реактивні системи залпового вогню MARS.



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Про це сьогодні, 15 червня, під час прес-конференції за результатами засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Я хочу подякувати Німеччині, яка оголосила сьогодні, що надасть три ракетні системи залпового вогню та керовані боєприпаси до РСЗВ Україні, — наголосив Остін.

Також про це після засідання у Брюсселі повідомила Федеральний міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, інформує Bild.

Зазначається, що йдеться про установки Mars II, які можуть вражати цілі на відстані понад 80 км.

Mars II — РСЗО, розроблена в Німеччині. На озброєнні німецької армії перебуває з 90-х років XX століття.

Джерело: «Інтерфакс-Україна», Bild


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