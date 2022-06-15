Пропаганда страны-агрессора манипулирует темой биолабораторий, фото:

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Російські ЗМІ поширюють черговий фейк щодо «американсько-українських біолабораторій».

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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє прес-служба Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

У новій вигадці пропагандистів стверджується, що до їхніх рук нібито потрапив документ Міноборони України, в якому начебто йдеться про указ президента Володимира Зеленського щодо знищення всіх даних працівників українських підприємств, які співпрацювали з військовими лабораторіями «Metabiota Ltd» та «Battelle».

При цьому пропагандисти не виключають можливості фізичної ліквідації українських дослідників з метою приховання порушень Україною та США Конвенції про заборону розробки біологічної зброї, — зазначають в ЦПД.

У відомстві наголошують, що про фейковість цього «таємного документу Міноборони України» свідчать, зокрема, такі моменти: