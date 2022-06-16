Статус кандидата для Украины — Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис сделали заявленияhttps://racurs.ua/n171769-status-kandidata-dlya-ukrainy-makron-sholc-dragi-i-yohannis-sdelali-zayavleniya.htmlРакурс
За надання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу для України виступили чотири європейські країни.
Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України. Цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також враховуватиме ситуацію на Балканах та у сусідніх країнах, зокрема у Молдові. Про це 16 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив на прес-конференції в Києві.
Ми сподіваємося, що це рішення від нас буде одноголосно прийнято на Європейській Раді, — зазначив він.
Спільну позиції чотирьох країн підтримав і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що на Єврораді виступатиме за позитивне рішення щодо статусу. Він додав, що Україна є частиною європейської родини.
Італія однозначно підтримуватиме Україну у статусі кандидата з послідуючим вступом до ЄС, — заявив Маріо Драґі.
Нагадаємо, 8 червня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Тоді парламентарі більшістю голосів ухвалили резолюцію про зовнішню політику і політику з безпеки і оборони ЄС «після агресивної війни росії проти України».