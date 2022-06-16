СБУ собрала новые доказательства использования рф запрещенного оружия в Харькове. Фото:

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Російські війська застосовують заборонені види боєприпасів при обстрілах українських міст.

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Слідчі Служби безпеки знайшли відповідні докази під час розслідування воєнних злочинів російських військових на Північній Салтівці — найбільш постраждалому від ворожих бомбардувань та обстрілів житловому масиві Харкова. Для обстрілів цього району загарбники використовували касетні боєприпаси, які заборонені у більшості цивілізованих країн світу. Про це 16 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Касетними бомбами та снарядами росіяни зруйнували чотири дитсадки, дві школи, одну поліклініку, два супермаркети та 59 багатоквартирних житлових будинків висотою у 9, 12 та 16 поверхів. У ході огляду слідчі вилучили багато уламків боєприпасів, які передали на експертизу.

Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі для притягнення їх до відповідальності, — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, російські фашисти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області з забороненої зброї. По двох населених пунктах Криворізького району гатили з РСЗВ «Торнадо-С» — три ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами.