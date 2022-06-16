Словакия предоставит Украине вертолеты. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n171767-slovakiya-zayavila-o-peredache-ukraine-voorujeniya-chto-poluchat-vsu.html

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Військову допомогу Україні передала Словаччина — Збройні сили вже отримали нові партії озброєння.

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До нового пакету озброєння увійшли п’ять вертольотів серії Mi та тисячі 122-міліметрових ракет для реактивних систем залпового вогню «Град». Про це 16 червня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив у Twitter.

Весь демократичний світ допомагає Україні захиститися від російської агресії, — додав він.

Згодом чиновник уточнив, що Словаччина відправила в Україну чотири гелікоптери Mi-17 і один Mi-2. У своїй армії Словаччина замінила ці гвинтокрили на UH-60M Black Hawk виробництва Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, 15 червня у Брюсселі відбулася третя зустріч Контактної групи з питань оборони України — «Рамштайн-3». Зустріч зібрала представників оборонних відомств близько 50 країн. Країни-партнери домовилися про постачання нового озброєння українській армії. Сполучені Штати Америки передадуть артилерію, реактивні системи залпового вогню HIMARS та протикорабельні ракети Harpoons. Канада, Польща і Нідерланди відправлять в Україну артилерію, а Німеччина — РСЗВ.