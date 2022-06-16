Партия Шария в Украине оказалась вне закона. Фото:

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Суд заборонив в Україні діяльність «Партії Шарія» — відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова.

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Це була друга спроба Міністерства юстиції заборонити цю політичну силу, і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагало заборонити партію в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому. Ця справа досі розглядається. Активи та майно «Партії Шарія» мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному суді. Про це 16 червня повідомив рух «Чесно».

За словами аналітика з партійних фінансів руху «Чесно» Ігоря Фещенка, про заборону партії вони дізналися зі слів представника суду, оскільки журналістів не допустили на засідання. Чиновник із Мін’юсту розповіла, представники партії мали бути на засіданні через відеозв’язок, але так і не з’явилися. Також 16 червня суд заборонив партію «Ліва опозиція», що з’явилася у 2015 році після ліквідації КПУ.

Як відомо, 16 лютого Служба безпеки України оголосила про підозру в держзраді блогеру Анатолію Шарію, а 4 травня іспанські правоохоронці затримали Шарія. Суд в Іспанії 5 травня відпустив затриманого під підписку про невиїзд. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що екстрадиція Шарія може затягнутися на рік.

Нагадаємо, Феміда вже заборонила в Україні діяльність партій «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливість та розвиток», «Держава», «НАШІ» та «Блок володимира сальдо». А Розгляд справи щодо заборони «Опозиційної платформи — За життя» перенесли на 20 червня.

Джерело: «Чесно»