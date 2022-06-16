Американська зброя допоможе Україні повернути окуповану росією територію, включно з Кримом і Донбасом.

.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив в коментарі CNN за підсумками засідання групи «Рамштайн-3» у Брюсселі.

Ми збираємося звільнити всі наші території. Всі, включаючи Крим. Крим — стратегічна мета для України, бо це українська територія, але ми рухатимемося крок за кроком, — сказав міністр.

На його думку, є три етапи для цього:

Резніков додав, що Україна не буде нападати на росію і захоплювати її території. Щодо Криму — військовий спосіб повернення не розглядається. Зброя буде важелем впливу.

Карфаген буде знищений, нас ніхто не зупинить, — так Резніков заявив 15 червня після зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Міністр підкреслив, що в руках України безпека всього євроатлантичного простору.

У плані російської агресії проти України повідомлення було гучним і чітким: Карфаген буде зруйнований! Нас ніхто не зупинить! У наших руках безпека всього євроатлантичного простору. Ці руки повинні отримати більше важкої зброї, — заявив Резніков.

Перед зустріччю у форматі «Рамштайн» Столтенберг заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни. НАТО планує перевести ЗСУ на користування сучасним озброєнням Альянсу.

У новому пакеті допомоги США нададуть Україні 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons, Словаччина — вертольоти, Канада, Польща та Нідерланди — артилерію, Німеччина — РСЗВ.