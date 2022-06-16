Как "Рамштайн-3" вооружит Украину – реакция на встречу антипутинской коалиции

У Брюсселі 15 червня відбулася третя зустріч Контактної групи з питань оборони України — так званий «Рамштайн-3». Зустріч зібрала представників оборонних відомств близько 50 країн.

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За підсумками саміту стало відомо, що Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня.

Українські військові завершили навчання на РСЗВ HIMARS, і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі. Про це за підсумками зустрічі заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Сайт Пентагону оприлюднив заяву щодо підсумків зустрічі. Ось її текст:

Вже почалося необхідне навчання американських систем HIMARS та британських M270 для їхнього розгортання найближчими тижнями, а навчання німецьких пускових установок MARS розпочнеться дуже скоро, щоб ці системи та їхні українські екіпажі могли бути розгорнуті терміново та без затримок.

Передача цих систем MLRS та відповідне навчання, яке наші три країни проведуть для українських операторів, має вирішальне значення для самооборони України.

Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, Бельгія, міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина передасть три пускові установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) та боєприпаси GMLRS із запасів Бундесверу.

6 червня Великобританія оголосила, що надасть три пускові установки M270 MLRS із боєприпасами GMLRS.

1 червня США оголосили про надання чотирьох артилерійських ракетних систем високої мобільності M142 (HIMARS) та боєприпасів GMLRS.

Україна звернулася з конкретним проханням про надання такої можливості, яка дозволить українським збройним силам вести точний вогонь за силами вторгнення на відстані близько 70 кілометрів.

Щоб допомогти Україні захистити своїх громадян та суверенну територію, Сполучені Штати, Великобританія та Німеччина зобов’язалися надати реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) з керованими ракетами РСЗВ (GMLRS).

Крім того, Міллі перерахував загальний обсяг безпекової допомоги США Україні:

сотні тисяч боєприпасів для стрілецької зброї.

Реакція

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки третьої зустрічі у форматі «Рамштайн».

Із головного — наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну, НАТО має найбільшу єдність у своїй історії, Україна переможе. Україні нададуть більше озброєння, зокрема 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons, а також вертольоти, — написав Резніков у Твіттер.

Оборонну допомогу Україні надають понад 40 країн, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Допомога у сфері безпеки з боку США, а також понад 40 союзників і партнерів продовжують посилювати позиції України щодо захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності, — сказав він.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США також високо оцінив рівень опанування українськими артилеристами західної зброї.

За його словами, ЗСУ застосовують артилерію набагато професійніше, а росіяни вдаються до хаотичного вогню, який не завжди досягає ефекту у військовому плані.

Також NYT пише, що «обіцянка зброї та її постачання — різні речі». Газета перераховує причини, чому передача йде повільніше, ніж того хотілося б Україні:

небажання Заходу виснажувати свої арсенали;

неможливість швидко зробити додаткову зброю;

складна логістика;

побоювання потрапляння до рук росіян чутливих технологій;

необхідність навчання українців поводження з новими видами озброєнь.

небезпека ескалації, якщо будуть удари по росії.

«Ракурс» раніше повідомляв про новий пакет американської допомоги. Крім того, очільник Пентагону повідомив, що Словаччина надасть Україні гелікоптери Мі-17 та ракетні боєприпаси, Німеччина — три реактивні системи залпового вогню MARS II, а Канада, Польща та Нідерланди — артилерію.