рф обстріляла Дніпропетровщину забороненими касетними ракетами. Фото:

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Російські фашисти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області з забороненої зброї.

Вчора, 31 березня, загарбники відкрили вогонь по двох населених пунктах Криворізького району з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С». Три ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами. Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що такі боєприпаси містять від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Розкидані над певною територією бойові елементи забезпечують ураження більшої площі, якщо порівняти з боєприпасом-моноблоком.

З місця обстрілу вибухотехніки знайшли, розмінували та знешкодили понад 32 касетні боєприпаси. Жодних військових об'єктів на цій території не було. Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). За цією статтею загрожує від 8 до 12 років за ґратами.

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У Венедіктової зазначили, що у 2008 році в Дубліні дипломати більш ніж зі 100 країн домовилися про проект угоди, який покликаний зупинити поточне виробництво касетних бомб і вилучити цей вид озброєння з арсеналів. Однак країна-агресор рф не підписала цю конвенцію.

Нагадаємо, на Донеччині ворог застосував фосфорні снаряди при обстрілі Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Внаслідок обстрілів поранення дістали 11 осіб, серед них четверо дітей.