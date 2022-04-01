У Маріуполі міська рада просить визнати злочини рф у місті геноцидом

https://racurs.ua/ua/n169127-u-mariupoli-miska-rada-prosyt-vyznaty-zlochyny-rf-u-misti-genocydom.html

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Маріупольська міська рада просить світову спільноту визнати дії російських військових у Маріуполі геноцидом українського народу.

Також мерія заявила про відсутність фактів колаборації місцевої влади з окупантами. Про це йдеться у рішенні міськради Маріуполя за підсумками позачергової сесії 1 квітня.

Зазначається, що місцеві депутати звернулися до світової спільноти із закликом об'єднати зусилля щодо розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації цивільного населення.

Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії російської федерації у Маріуполі геноцидом українського народу. Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії російської федерації військовими злочинами, а президента рф володимира путіна — воєнним злочинцем, — цитує міськрада тези звернення.

Крім того, Маріупольська міськрада рішуче засуджує масову депортацію жителів Маріуполя до рф при повному блокуванні міжнародної гуманітарної допомоги та зусиль центральної та місцевої влади щодо повної евакуації мирного населення з Маріуполя.

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У своїй заяві Маріупольська міськрада також категорично спростувала можливість будь-якої колаборації з рф.

Нагадаємо, у блокадному Маріуполі лише за офіційними даними вже загинуло понад 5 тис. мирних жителів. Водночас окупанти насильно вивозять місцевих жителів до росії.