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Ракурс
Глава МЗС Дмитро Кулеба. Фото: zn.ua

Україна на переговорах чекає від рф повноцінної формальної відповіді — Кулеба

1 кві 2022, 14:44
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Україна в переговорах з російською федерацією чекає від неї повноцінної формальної відповіді.

Відповідь з москви дасть зрозуміти, чи продовжуватимуть у Кремлі говорити мовою ультиматумів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Варшави.

Ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вони все-таки перейшла до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень. Тому з нетерпінням чекаємо на цю відповідь, — наголосив він.



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Сьогодні, 1 квітня, в онлайн-форматі форматі з підключенням робочих підгруп продовжилися переговори України та російської федерації.

Нагадаємо, міністр закордонних справ російської федерації Сергій Лавров 1 квітня заявив, що російська сторона готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору. За його словами, в пропозиціях, що стосується нейтрального статусу України, «є рух вперед».

Джерело: Ракурс


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