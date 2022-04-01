Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n169126-ukraina-na-peregovorah-jdet-ot-rf-polnocennogo-formalnogo-otveta-kuleba.html

Ракурс

Україна в переговорах з російською федерацією чекає від неї повноцінної формальної відповіді.

Відповідь з москви дасть зрозуміти, чи продовжуватимуть у Кремлі говорити мовою ультиматумів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Варшави.

Ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вони все-таки перейшла до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень. Тому з нетерпінням чекаємо на цю відповідь, — наголосив він.



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Сьогодні, 1 квітня, в онлайн-форматі форматі з підключенням робочих підгруп продовжилися переговори України та російської федерації.

Нагадаємо, міністр закордонних справ російської федерації Сергій Лавров 1 квітня заявив, що російська сторона готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору. За його словами, в пропозиціях, що стосується нейтрального статусу України, «є рух вперед».