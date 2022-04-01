Новий етап переговорів України та рф вже розпочався. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n169122-novyy-etap-peregovoriv-ukrayiny-ta-rf-vje-rozpochavsya.html

Ракурс

Переговори України та російської федерації продовжилися в онлайн-форматі форматі з підключенням робочих підгруп.

Сторони про це офіційно заявили. Про це журналістам повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Тим часом міністр закордонних справ російської федерації Сергій Лавров на прес-конференції заявив, що російська сторона готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору. За його словами, в пропозиціях, що стосується нейтрального статусу України, «є рух вперед».

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Українська сторона поклала на папір своє бачення домовленостей, які необхідно досягти. Ці домовленості повинні сформуватися. У нас готується реакція, — наголосив він.

Нагадаємо, американські ЗМІ після переговорів України та рф в Туреччині заявили, що у москві більше не вимагають «денацифікації» України й готові погодитися на вступ України до Євросоюзу, якщо вона відмовиться від вступу до Північноатлантичному альянсі. Також у проекті документу немає так званих денацифікації, демілітаризації та правового захисту російської мови в Україні.