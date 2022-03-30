Переговори в Туреччині. Фото: Сергій Ходолін

https://racurs.ua/ua/n169028-rf-vidmovylasya-vid-troh-pochatkovyh-vymog-do-ukrayiny-the-financial-times.html

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Країна-агресор російська федерація зняла три початкові вимоги на переговорах з Україною.

У москві більше не вимагають «денацифікації» України й готові погодитися на вступ України до Євросоюзу, якщо вона відмовиться від вступу до Північноатлантичному альянсі. Також у проекті документу немає жодної з первинних «вимог» рашистів — так званих денацифікації, демілітаризації та правового захисту російської мови в Україні. Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на анонімні джерела.

У кремлі також хочуть, що Україна зобов’язалася «не розробляти ядерну зброю і не розміщувати на своїй території іноземні військові бази». Гарантами безпеки України можуть стати зокрема Сполучені Штати Америк, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Китай, Італія, Польща, Туреччина, Ізраїль та росія.

Також видання не виключає, що диктатор рф путін може використати переговори в Туреччині, щоб поповнити виснажені ресурси та спланувати новий наступ.

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Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не побачив ознак серйозного ставлення росії до перемовин з Україною щодо припинення війни. Він вважає, що заява росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути «способом, за допомогою якого вона знову намагається відвернути увагу та обдурити людей».

Джерело: The Financial Times