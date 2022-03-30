Рашисти обстріляли будівлю з позначкою «Червоного Хреста» у Маріуполі – «Азов»

https://racurs.ua/ua/n169027-rashysty-obstrilyaly-budivlu-z-poznachkou-chervonogo-hresta-u-mariupoli-azov.html

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Воєнні злочинці рф обстріляли будівлю з позначкою «Червоного Хреста» у Маріуполі. Про це заявили в полку «Азов». Там нагадали, що рашисти не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни.

Цього разу вони вчинили військовий злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих військових злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні вантажі, — вказали в «Азові».

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Нагадаємо, МКЧХ останнім часом все тісніше співпрацює з фашистською росією. Зокрема, їх звинувачують у сприянні примусовій депортації українців до країни-агресора.

Водночас сам Міжнародний комітет Червоного Хреста сьогодні заявив «стурбованість „кампанією дезінформації“ про роботу в Україні». Там побоюються, що це підірве довіру до комітету. Раніше МКЧХ звинуватили у потуранні росії попри її війну проти України. Обурення, зокрема, викликало рішення відкрити у ростові центр для прийому українських біженців, яких росія фактично депортує із зайнятих нею територій. Також комітет звинувачують у повній бездіяльності в зоні бойових дій та нецільовому витрачанні коштів.