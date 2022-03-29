Росіяни готові обдурити - Вашингтон стримано оцінив переговори в Стамбулі

https://racurs.ua/ua/n169009-rosiyany-gotovi-obduryty-vashyngton-strymano-ocinyv-peregovory-v-stambuli.html

Ракурс

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не побачив ознак серйозного ставлення росії до перемовин з Україною щодо припинення війни.

Є те, що говорить росія, і є те, що росія робить. Ми зосереджені на останньому, — цитує Reuters Блінкена, який сьогодні перебуває в Рабаті (Марокко).

Він попередив, що заява росії про скорочення бойових дій навколо Києва може бути «способом, за допомогою якого вона знову намагається відвернути увагу та обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить».

.

Нагадаємо, що 29 березня після переговорів у Стамбулі російська сторона оголосила про кардинальне скорочення військової активності на київському та чернігівському напрямках і буде зосереджуватись на Донбасі.

Згодом про відведення частини сил розповіла телекомпанія CNN.