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ЗСУ знищили черговий російський "аналоговнєт", фото - Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили черговий російський «аналоговнєт» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n169008-zsu-znyschyly-chergovyy-rosiyskyy-analogovnet-foto.htmlРакурс
Сили оборони України знищили «гордість» російського оборонно-промислового комплексу — КАМАЗ «Тайфун» класу MRAP.
Росіяни заявляли, що це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності від мін та засідок.
Українські воїни зробили його унікальним — так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших, — так підписали фото знищеної техніки рф на ФБ-сторінці Генштабу Збройних сил.
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