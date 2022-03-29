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Ракурс
ЗСУ знищили черговий російський "аналоговнєт", фото - Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищили черговий російський «аналоговнєт» (ФОТО)

29 бер 2022, 18:23
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Сили оборони України знищили «гордість» російського оборонно-промислового комплексу — КАМАЗ «Тайфун» класу MRAP.

Росіяни заявляли, що це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності від мін та засідок.

Українські воїни зробили його унікальним — так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших, — так підписали фото знищеної техніки рф на ФБ-сторінці Генштабу Збройних сил.

ЗСУ знищили черговий російський "аналоговнет", фото - Генштаб ЗСУ



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ЗСУ знищили черговий російський "аналоговнет", фото - Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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