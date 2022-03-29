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ВСУ уничтожили очередной российский «аналоговнет» (ФОТО)
ВСУ уничтожили очередной российский «аналоговнет» (ФОТО)https://racurs.ua/n169008-vsu-unichtojili-ocherednoy-rossiyskiy-analogovnet-foto.htmlРакурс
Сили оборони України знищили «гордість» російського оборонно-промислового комплексу — КАМАЗ «Тайфун» класу MRAP.
Росіяни заявляли, що це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності від мін та засідок.
Українські воїни зробили його унікальним — так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших, — так підписали фото знищеної техніки рф на ФБ-сторінці Генштабу Збройних сил.
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