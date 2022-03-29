Anonymous повідомили про злам серверів Росавіації

https://racurs.ua/ua/n169007-anonymous-povidomyly-pro-zlam-serveriv-rosaviaciyi.html

Ракурс

Міжнародна група хакерів Anonymous, яка оголосила кібервійну росії, повідомила про злам серверів Росавіації — органу виконавчої влади, який управляє цивільною авіацією рф.

Йдеться про втрату 65 терабайтів інформації, які містили весь документообіг, а також листи за останні півтора року.

Тепер все управління російським цивільним авіатранспортом здійснюється за допомогою паперового документообігу, а кореспонденція — через пошту росії.

За повідомленням Anonymous, резервних копій даних із сайту теж немає — і це підтверджує відразу кілька близьких до Росавіації джерел. За їхніми словами, бекапів не було тому, що «бюджет на це не виділяли».

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Хакерська група NB65, пов’язана з Anonymous, раніше зламала всеросійську державну телерадіокомпанію — телеканал «россия-1», на якому працюють пропагандисти кремля соловйов, скабєєва та попов.

Крім того, Anonymous втрутилися в систему управління супутниками російського космічного агентства «Роскосмос».