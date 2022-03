Американський канал CNN із посиланням на двох високопосадовців у розвідці пише, що Сполучені Штати вже фіксують відвід частини російських військ від Києва.

Зокрема, російські батальйонні тактичні групи вже залишають прилеглі райони навколо української столиці. А у Білорусі почали фіксувати російську техніку, яка їде у напрямку від українського кордону до центру Гомеля.

Нагадаємо, що 29 березня після переговорів у Стамбулі російська сторона оголосила, що кардинально скорочує військову активність на київському та чернігівському напрямках і буде зосереджуватись на Донбасі.

Ще раніше про ймовірну зміну тактики росіян повідомили у Генштабі ЗСУ.

More than 70 tracked infantry fighting vehicles of the Russian Armed Forces with «V» marks were seen this morning near the railway station in Rechitsa (Gomel region).

Some vehicles have Russian and Airborne forces flags.

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 29, 2022