Штати вже фіксують відвід частини російських військ від Києва - CNN

https://racurs.ua/ua/n169006-ssha-vje-fiksuut-vidvid-chastyny-rosiyskyh-viysk-vid-kyieva-cnn-video.html

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Американський канал CNN із посиланням на двох високопосадовців у розвідці пише, що Сполучені Штати вже фіксують відвід частини російських військ від Києва.

Це є серйозною зміною стратегії, — констатують у Пентагоні.

Зокрема, російські батальйонні тактичні групи вже залишають прилеглі райони навколо української столиці. А у Білорусі почали фіксувати російську техніку, яка їде у напрямку від українського кордону до центру Гомеля.

Нагадаємо, що 29 березня після переговорів у Стамбулі російська сторона оголосила, що кардинально скорочує військову активність на київському та чернігівському напрямках і буде зосереджуватись на Донбасі.

Ще раніше про ймовірну зміну тактики росіян повідомили у Генштабі ЗСУ.