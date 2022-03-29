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Ракурс
Штати вже фіксують відвід частини російських військ від Києва - CNN

США вже фіксують відвід частини російських військ від Києва — CNN (ВІДЕО)

29 бер 2022, 17:27
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Американський канал CNN із посиланням на двох високопосадовців у розвідці пише, що Сполучені Штати вже фіксують відвід частини російських військ від Києва.

Це є серйозною зміною стратегії, — констатують у Пентагоні.

Зокрема, російські батальйонні тактичні групи вже залишають прилеглі райони навколо української столиці. А у Білорусі почали фіксувати російську техніку, яка їде у напрямку від українського кордону до центру Гомеля.

Нагадаємо, що 29 березня після переговорів у Стамбулі російська сторона оголосила, що кардинально скорочує військову активність на київському та чернігівському напрямках і буде зосереджуватись на Донбасі.

Ще раніше про ймовірну зміну тактики росіян повідомили у Генштабі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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