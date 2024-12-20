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У Києві ліквідовують наслідки російського ракетного удару 20 грудня, фото: КМВА
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202355-u-kyievi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-raketnogo-udaru-foto.htmlРакурс
У Києві до 13 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового російського ракетного удару.
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Про це сьогодні, 20 грудня, повідомила прес-служба КМВА.
Чоловік отримав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці. Таким чином загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару — 13 людей. Нагадаємо, ще одна людина, на жаль, загинула, — розповіли у КМВА.
«Київтеплоенерго» наразі вже відновило теплопостачання для майже усіх споживачів, які залишилися без тепла через ранкову ракетну атаку.
Зараз без тепла залишається лише 3 будинки. Аварійні бригади роблять усе можливе аби підключити їх до централізованого опалення якнайшвидше, — зазначили у КМВА.
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