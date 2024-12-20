В Киеве ликвидируют последствия российского ракетного удара 20 декабря, фото: КМВА

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У Києві до 13 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового російського ракетного удару.

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Про це сьогодні, 20 грудня, повідомила прес-служба КМВА.

Чоловік отримав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці. Таким чином загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару — 13 людей. Нагадаємо, ще одна людина, на жаль, загинула, — розповіли у КМВА.

«Київтеплоенерго» наразі вже відновило теплопостачання для майже усіх споживачів, які залишилися без тепла через ранкову ракетну атаку.