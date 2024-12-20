Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве ликвидируют последствия российского ракетного удара 20 декабря, фото: КМВА
В Киеве выросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара (ФОТО)https://racurs.ua/n202355-v-kieve-vyroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara-foto.htmlРакурс
У Києві до 13 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового російського ракетного удару.
.
Про це сьогодні, 20 грудня, повідомила прес-служба КМВА.
Чоловік отримав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці. Таким чином загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару — 13 людей. Нагадаємо, ще одна людина, на жаль, загинула, — розповіли у КМВА.
«Київтеплоенерго» наразі вже відновило теплопостачання для майже усіх споживачів, які залишилися без тепла через ранкову ракетну атаку.
Зараз без тепла залишається лише 3 будинки. Аварійні бригади роблять усе можливе аби підключити їх до централізованого опалення якнайшвидше, — зазначили у КМВА.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...