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В Киеве ликвидируют последствия российского ракетного удара 20 декабря, фото: КМВА

В Киеве выросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара (ФОТО)

20 дек 2024, 18:28
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У Києві до 13 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового російського ракетного удару.


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Про це сьогодні, 20 грудня, повідомила прес-служба КМВА.

Чоловік отримав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці. Таким чином загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару — 13 людей. Нагадаємо, ще одна людина, на жаль, загинула, — розповіли у КМВА.

«Київтеплоенерго» наразі вже відновило теплопостачання для майже усіх споживачів, які залишилися без тепла через ранкову ракетну атаку.

Зараз без тепла залишається лише 3 будинки. Аварійні бригади роблять усе можливе аби підключити їх до централізованого опалення якнайшвидше, — зазначили у КМВА.

У Києві ліквідовують наслідки російського ракетного удару 20 грудня, фото: КМВА

Источник: Ракурс


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